‘Efsane Başkan’ Ahmet Nihat Dirim’in Oğlu Ölü Bulundu

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İzmir'in Foça ilçesinde 1989-1999 yılları arasında iki dönem belediye başkanlığı yapan ve halk arasında “efsane başkan” olarak anılan Ahmet Nihat Dirim’in oğlu Kerem Dirim öllü bulundu.

Evli ve iki çocuk babası olan Dirim, dün sabah saatlerinde evinden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Yakınlarının endişelenerek Foça İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne kayıp başvurusunda bulunması üzerine arama çalışmaları başlatıldı.

CANSIZ BEDENİ SAZLIK ALANDA BULUNDU

Polis ve jandarma ekiplerinin ilçe merkezi ile çevresinde yürüttüğü aramalar, akşam saatlerinde sonuç verdi. Saat 22.00 sıralarında, ilçe merkezine yaklaşık 10 kilometre mesafedeki Eski Gediz mevkiinde Dirim’e ait otomobil bulundu. Ekipler, aracın bulunduğu noktadan yaklaşık 500 metre ilerideki sazlık alanda Kerem Dirim’in cansız bedenine ulaştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İlk bulgulara göre, karın, bilek ve boğazında kesikler tespit edilen Dirim’in bedeni, olay yerindeki savcılık ve jandarma incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Kerem Dirim’in bir süredir psikolojik sorunlar yaşadığı öne sürülürken, jandarma olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA