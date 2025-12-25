Meteoroloji Son Tahminleri Açıkladı: Soğuk Hava Sibirya'dan Geliyor, İstanbul'a Yılbaşında Kar Yok

Meteorolojiden alınan son tahminlere göre, Sibirya kaynaklı Karadeniz üzerinden gelen soğuk hava dalgası, yurtta sıcaklıkları​​​​​​​ 4 ila 10 derece düşürecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, İstanbul'da kar beklenmediğini, yağışların yağmur şeklinde olacağını, megakente yılbaşında da kar yağmayacağını söyledi.

Son Güncelleme:
Meteoroloji Son Tahminleri Açıkladı: Soğuk Hava Sibirya'dan Geliyor, İstanbul'a Yılbaşında Kar Yok
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

İstanbul'da kar beklenmediğini, yağışların yağmur şeklinde olacağını belirten Çelik, kente yılbaşında da kar yağmayacağını söyledi.

ANKARA'DA KAR VAR

Ankara'da yarın yağmur, hafta sonu ise yoğun olmasa da kar beklediklerini dile getiren Çelik, karın, Ankara'nın kuzey ilçelerinde, Kızılcahamam çevrelerinde yer yer biraz daha kuvvetli olabileceğine işaret etti.

Çelik, İzmir'de ise yarından itibaren 3-4 gün boyunca yağış beklenmediğini, parçalı çok bulutlu bir havanın hakim olacağını kaydetti.

Meteoroloji Son Tahminleri Açıkladı: Soğuk Hava Sibirya'dan Geliyor, İstanbul'a Yılbaşında Kar Yok - Resim : 1

SOĞUK HAVA DALGASI SİBİRYA'DAN GELİYOR

Yurdun yarından itibaren Sibirya kaynaklı, Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı sistemin etkisi altına gireceğini belirten Çelik, sıcaklıkların kademeli olarak 4 ila 10 derece düşeceğini ifade etti.

Çelik, soğuk hava sisteminin Karadeniz Bölgesi, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'da yer yer yoğun olmak üzere kara sebep olacağını söyledi.

Kaynak: AA

Etiketler
Meteoroloji İstanbul Kar Yağışı
Son Güncelleme:
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Boynundan Kitle Alınmıştı: Adli Tıp'tan Murat Çalık İçin Yine 'Cezaevinde Kalabilir' Kararı Adli Tıp'tan Murat Çalık İçin Yine 'Cezaevinde Kalabilir' Kararı
Diyarbakır'da Kan Donduran Olay! Cani Anne 2 Aylık Bebeğini Camdan Attı Diyarbakır'da Kan Donduran Olay! Cani Anne 2 Aylık Bebeğini Camdan Attı
Icardi Galatasaray'dan Ayrılacak Mı? Beklenen Resmi Açıklama Geldi: Okan Buruk... Takımdan Ayrılıyor Mu? Resmi Açıklama Geldi
ÇOK OKUNANLAR
Çağlayan'da Tarihi Dakikalar... Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran Serbest Bırakıldı Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran Serbest Bırakıldı
1 Ocak'tan Sonra Maliyet Yüzde 79 Artacak! Geç Kalmanın Bedeli 100 Bin TL'yi Aşacak 1 Ocak'tan Sonra Maliyet Yüzde 79 Artacak! Geç Kalmanın Bedeli 100 Bin TL'yi Aşacak
Futbolda Bahis ve Şike Soruşturmasında Yeni Gözaltı Dalgası! Aralarında Eski TFF Başkanvekili de Var Futbolda FETÖ Operasyonu
Adana'da Baba Vahşeti! İki Çocuğunu Öldürüp İntihar Etti Adana'da Baba Vahşeti! İki Çocuğunu Öldürüp İntihar Etti
Seda Akgül Kararı Sonrası Deniz Akkaya’ya Hapis Şoku Seda Akgül Kararı Sonrası Deniz Akkaya’ya Hapis Şoku