Boynundan Kitle Alınmıştı: Adli Tıp'tan Murat Çalık İçin Yine 'Cezaevinde Kalabilir' Kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik soruşturmalar kapsamında 23 Mart’ta tutuklanan ve İzmir-Buca F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderilen Mehmet Murat Çalık hakkında 13 Ağustos’ta Adli Tıp Kurumu (ATK) tarafından verilen “cezaevine kalabilir” raporu üzerine avukatlar yeni bir başvuru yaptı.

Medyascope'da yer alan habere göre, Adli Tıp İkinci Üst Kurulu, Mehmet Murat Çalık’ın avukatlarının itiraz dilekçelerinde yer alan hususları değerlendirdi.

Dilekçede, Çalık’ın cezaevinde bulunduğu süre boyunca 25 kilo verdiği, 1999’da “akut miyeloid lösemi M4” tanısının bulunduğu belirtildi. Dilekçede, 13 Ağustos’ta ATK’nın “cezaevi koşullarında kalmasında sakınca olmadığı” kararının soyut bir değerlendirme olduğu ifade edildi ve “Bu rapor, müvekkilin sağlık durumunun ciddiyetiyle çelişmekte olup, bilimsel dayanaklardan yoksundur” denildi. Devamında, Çalık’ın hastalığının ilerlediğine dair doktor raporlarına yer verildi.

'CEZAEVİNDE KALABİLİR'

Dilekçeyi ve raporları inceleyen Adli Tıp İkinci Üst Kurulu, Çalık’ın tutuklu olduğu süreçte düzenli poliklinik kontrollerinin sağlandığını öne sürdü.

Kurul, mevcut tıbbi belge ve tetkikler üzerinden Çalık’ın cezaevi şartlarında kalmasında sağlığı yönünden engel bir durum tespit edilmediğine kanaat getirdi. Kurul, Çalık hakkında “cezaevinde kalabilir” kararını oy birliğiyle aldı.

NE OLMUŞTU?

Mehmet Murat Çalık, İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 19 Mart’ta polis ekiplerince gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Çalık, 23 Mart’ta “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak” ve “irtikap” suçlarından tutuklanmıştı.

İzmir’deki cezaevinde tutuklu bulunan Çalık’ın rahatlanması üzerine 23 Haziran’da İzmir Şehir Hastanesi’ne yatışı yapılmıştı. Çalık, 8 Temmuz’da da yeniden cezaevine gönderilmişti.

Anayasa Mahkemesi (AYM), Mehmet Murat Çalık’ın avukatlarının, Çalık’ın sağlık durumunun cezaevi koşullarında tutulmaya uygun olmadığı gerekçesiyle yaptığı başvuruya olumsuz yanıt vermişti.

Kararda, Çalık’ın tahliye edilmesine yönelik tedbir talebinin bu aşamada reddedildiği belirtilmişti. Ayrıca Çalık’ın yaşamının maddi ve manevi bütünlüğünün korunması gerektiği vurgulanmıştı. Ayrıca gerekli tıbbi önlemlerin alınması da tedbir kapsamına alınmıştı.

Kaynak: Medyascope