Meteoroloji O İlleri Uyardı! Sağanak ve Kar Yağışı Geliyor

Meteoroloji'nin son tahminlerine göre; bazı illere yağış uyarısı geldi. Mardin ve Şırnak çevrelerinin yağmurlu olacağı belirtilirken, Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmurlu, yükseklerinin de kar yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji O İlleri Uyardı! Sağanak ve Kar Yağışı Geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günlük hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Buna göre; ülkenin doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu; Mardin ve Şırnak çevrelerinin yağmurlu, Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği düşünülüyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don, kuzey ve iç kesimlerde pus, yer yer de sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklıklarının Güneydoğu Anadolu'da 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde mevsim normallerinin üstünde seyretmeye devam edeceği tahmin edliyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi, heyelan, ulaşımda aksamalar ve kar erimesine bağlı olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 15°C
Az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 20°C
Az bulutlu

Meteoroloji O İlleri Uyardı! Sağanak ve Kar Yağışı Geliyor - Resim : 1

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 18°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 24°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 18°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 20°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 24°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 23°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 22°C
Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 22°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

Meteoroloji O İlleri Uyardı! Sağanak ve Kar Yağışı Geliyor - Resim : 2

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren Şırnak'ın yağmurlu, Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve acık, doğusunun cok bulutlu, Mardin çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeyinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 13°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 19°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 13°C
Parçalı çok bulutlu,

ŞANLIURFA °C, 18°C
Az bulutlu ve açık

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Kaynak: Haber Merkezi

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