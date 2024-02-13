5 il için kar ve sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15. Bölge Müdürlüğü 5 il için sağanak, rüzgar ve kar yağışı uyarısında bulundu.

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5 il için kar ve sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü; bölgede beklenen yağışların bugün akşam saatlerinden sonra Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin çevreleri ve Batman’ın kuzeyinde, yarın öğleden sonra ise Şırnak çevrelerinde yerel kuvvetli olması tahmin edilmekte olduğunu bildirdi.

Genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak ile Şırnak’ın doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen kuvvetli yağışlara bağlı olarak meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, rüzgar, kar yağışı alan yerlerde tipi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmekte olduğu belirtildi.

Kaynak: İHA

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