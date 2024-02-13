Otomobilin çarptığı 18 yaşındaki üniversite öğrencisi yaşamını yitirdi

İstanbul Başakşehir’de yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi Zeynep Cilan hayatını kaybetti.

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Otomobilin çarptığı 18 yaşındaki üniversite öğrencisi yaşamını yitirdi

Başakşehir Ordu Caddesi’nde, dün akşam saatlerinde yolun karşısına geçtiği sırada otomobilin çarptığı İbn Haldun Üniversitesi Hukuk Fakültesi hazırlık sınıfı öğrencisi Zeynep Cilan (18) hastaneye kaldırıldı. Cilan, buradaki tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, sürücüyü gözaltına aldı. Kazanın olduğu yerde toplanan Cilan’ın okul arkadaşları ise basın açıklaması yaparak olaya tepki gösterdi.

Bölgede ışıklandırma ve üst geçit olmadığını belirten öğrenciler, olayda ihmal bulunduğunu ifade etti.

Kazanın ardından Adli Tıp Kurumu'na götürülen Cilan'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanması sonrası yakınlarına teslim edildi.

Kaynak: AA

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İstanbul Trafik kazası
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