Meteoroloji Alarm Verdi: İl İl Sağanak ve Kar Uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, ülke genelinde hava parçalı yer yer çok bulutlu olacak. Marmara’nın güney ve doğu kesimleri, Ege ve Akdeniz bölgeleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz’in iç bölgeleri, Doğu Anadolu’nun Van dışındaki kesimleri ve Güneydoğu Anadolu’da Mardin haricindeki iller ile Samsun çevrelerinde yağış bekleniyor. Yağışların çoğunlukla sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görüleceği, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Doğu Karadeniz’in yükseklerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışına dönebileceği öngörülüyor. Özellikle Mersin, Adana ve Hatay’ın kıyı şeridinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı belirtiliyor. İç ve doğu bölgelerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Hava Sıcaklığı: Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgâr: Genellikle güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette; Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde ise yer yer kuvvetli (40–60 km/sa) eseceği bildiriliyor.

UYARILAR

Kuvvetli Yağış: Mersin, Adana ve Hatay’ın kıyılarında beklenen şiddetli yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yerel dolu, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalı.

Kuvvetli Rüzgâr: Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde beklenen kuvvetli rüzgâr nedeniyle tedbirli olunması öneriliyor.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA

Bölgenin genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak; güney ve doğu kesimlerde aralıklı sağanak geçişleri bekleniyor.

BURSA 7°C: Parçalı çok bulutlu, yer yer sağanak.

ÇANAKKALE 16°C: Çok bulutlu ve zamanla sağanak yağışlı.

İSTANBUL 10°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.

KIRKLARELİ 13°C: Parçalı çok bulutlu.

EGE

Bölge genelinde çok bulutlu bir hava hâkim; sağanak yağış etkili olacak.

Afyonkarahisar 12°C: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak.

Denizli 15°C: Parçalı çok bulutlu, sağanak yağışlı.

İzmir 16°C: Çok bulutlu, zamanla sağanak.

Manisa 15°C: Çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı.

AKDENİZ

Bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor; Mersin, Adana ve Hatay kıyılarında yağışlar kuvvetli olacak.

ADANA 17°C: Gök gürültülü sağanak, yerel olarak kuvvetli.

ANTALYA 21°C: Parçalı çok bulutlu, zaman zaman sağanak ve gök gürültülü sağanak.

HATAY 17°C: Sağanak yağışlı, kıyı kesimlerinde kuvvetli yağış.

ISPARTA 13°C: Parçalı çok bulutlu, yer yer sağanak.

İÇ ANADOLU

Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hâkim; yağmur ve sağanak etkili, doğusunda yer yer karla karışık yağmur görülebilir. Sabah saatlerinde pus ve sis bekleniyor.

ANKARA 12°C: Çok bulutlu, sağanak yağışlı.

ÇANKIRI 13°C: Çok bulutlu, sağanak yağışlı.

ESKİŞEHİR 12°C: Çok bulutlu, sağanak yağışlı.

KAYSERİ 13°C: Yağmur, yükseklerde karla karışık yağmur ve kar.

BATI KARADENİZ

Bölge genelinde çok bulutlu hava ve sağanak yağış bekleniyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerde sis oluşabilir.

BOLU 14°C: Çok bulutlu, sağanak yağışlı.

DÜZCE 15°C: Sağanak yağışlı.

SİNOP 22°C: Parçalı çok bulutlu, sağanak yağışlı.

ZONGULDAK 17°C: Sağanak yağışlı.

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

İç kesimler ile Samsun çevrelerinde yağmur ve sağanak bekleniyor. Gece saatlerinde yükseklerde karla karışık yağmur ve kar görülebilir. Sabah sis ve pus bekleniyor.

AMASYA 15°C: Sağanak yağışlı.

RİZE 19°C: Parçalı bulutlu.

SAMSUN 18°C: Çok bulutlu, sağanak yağışlı.

TRABZON 21°C: Parçalı bulutlu.

DOĞU ANADOLU

Van dışında bölge genelinde yağmur ve sağanak bekleniyor; kuzey ve doğuda yükseklerde zamanla karla karışık yağmur ve kar görülebilir.

ERZURUM 10°C: Çok bulutlu, yağmurlu; gece karla karışık yağmur.

KARS 11°C: Yağmurlu, gece karla karışık yağmur ve kar.

MALATYA 5°C: Çok bulutlu, yağmurlu.

VAN 12°C: Az bulutlu başlayıp zamanla çok bulutlu.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Mardin dışında bölge genelinde sağanak yağış bekleniyor. Sabah pus ve yer yer sis görülebilir.

DİYARBAKIR 14°C: Çok bulutlu, sağanak yağışlı.

GAZİANTEP 15°C: Sağanak yağışlı.

MARDİN 16°C: Az bulutlu, zamanla çok bulutlu.

SİİRT 15°C: Çok bulutlu, sağanak yağışlı.

Kaynak: Haber Merkezi