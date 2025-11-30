Tuzla’da Gişelerde Feci Kaza! Genç Doktor Hayatını Kaybetti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay sabah 05.30 civarında gerçekleşti. Ankara yönüne ilerleyen Savran’ın kullandığı 34 MFV 612 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine gişelerde bulunan beton bariyerlere çarptı. Çarpmanın ardından genç sürücü araç içinde sıkıştı.

İhbar üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Polis, gişeleri trafiğe kapatarak geçişi kontrollü şekilde tek şeritten sağladı. İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan Savran’ı çıkarmak için yaklaşık 30 dakika süren bir çalışma yürüttü. Araçtan çıkarılan Savran, sağlık ekiplerine teslim edildi ancak yapılan ilk kontrolde olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

ASİSTAN DOKTOR OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Savran’ın cenazesi, incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Öte yandan, hayatını kaybeden Semih Savran’ın Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde asistan doktor olarak görev yaptığı öğrenildi.

Kazayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA