Tuzla’da Gişelerde Feci Kaza! Genç Doktor Hayatını Kaybetti

Tuzla’da TEM Otoyolu’nun Orhanlı gişeleri yakınında meydana gelen kazada, asistan doktor 27 yaşındaki Semih Savran yaşamını yitirdi.

Son Güncelleme:
Tuzla’da Gişelerde Feci Kaza! Genç Doktor Hayatını Kaybetti
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay sabah 05.30 civarında gerçekleşti. Ankara yönüne ilerleyen Savran’ın kullandığı 34 MFV 612 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine gişelerde bulunan beton bariyerlere çarptı. Çarpmanın ardından genç sürücü araç içinde sıkıştı.

İhbar üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Polis, gişeleri trafiğe kapatarak geçişi kontrollü şekilde tek şeritten sağladı. İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan Savran’ı çıkarmak için yaklaşık 30 dakika süren bir çalışma yürüttü. Araçtan çıkarılan Savran, sağlık ekiplerine teslim edildi ancak yapılan ilk kontrolde olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

ASİSTAN DOKTOR OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Savran’ın cenazesi, incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Öte yandan, hayatını kaybeden Semih Savran’ın Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde asistan doktor olarak görev yaptığı öğrenildi.

Kazayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Etiketler
İstanbul Tuzla Trafik kazası
Son Güncelleme:
Aksaray'da Satırlı Dehşet! 1 Ağır Yaralı Aksaray'da Satırlı Dehşet! 1 Ağır Yaralı
Cezaevinde Şok Ölüm! Eski Gelinini Katletmişti... Cezaevinde Şok Ölüm! Eski Gelinini Katletmişti...
Icardi Galatasaray'dan Ayrılacak Mı? Beklenen Resmi Açıklama Geldi: Okan Buruk... Takımdan Ayrılıyor Mu? Resmi Açıklama Geldi
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
ÇOK OKUNANLAR
Airbus Yine Diken Üstünde! Şimdi de Motorda Sorunu Çıktı Airbus Yine Diken Üstünde! Şimdi de Motorda Sorunu Çıktı
Bakanlıktan Kafe ve Restoranlara Zorunlu Bahşiş Yasağı! Yeni Düzenleme Yolda Bakanlıktan Kafe ve Restoranlara Zorunlu Bahşiş Yasağı! Yeni Düzenleme Yolda
Tuzla’da Gişelerde Feci Kaza! Genç Doktor Hayatını Kaybetti Tuzla’da Gişelerde Feci Kaza! Genç Doktor Hayatını Kaybetti
Meteoroloji Alarm Verdi: İl İl Sağanak ve Kar Uyarısı! Meteoroloji Alarm Verdi: İl İl Sağanak ve Kar Uyarısı!
Karadeniz'de Gerilim Tırmandı! Dışişleri'nden Açıklama Karadeniz'de Gerilim Tırmandı! Dışişleri'nden Açıklama