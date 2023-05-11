Meteoroloji’den 'sağanak yağış' uyarısı

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Kayseri’de yarın sağanak yağışın beklendiği belirtilerek, uyarılarda bulunuldu.

Meteoroloji’den 'sağanak yağış' uyarısı

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan son değerlendirmelere göre yağışların; Cuma günü öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olması bekleniyor. Oluşması muhtemel riskler, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgâra karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir."

Kaynak: İHA

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