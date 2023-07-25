Meteorolojiden vatandaşlara sıcak çarpması uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, vatandaşlar sıcak çarpmasına karşı uyarıldı.

Açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarının artarak Çarşamba (26.07.2023 ) gününden Cuma ( 28.07.2023 ) gününe kadar mevsim normallerinin 2 ila 6 derece üzerine çıkması beklenmektedir. Cumartesi (29.07.2023) gününden itibaren azalarak mevsim normalleri civarında seyretmesi tahmin edilmektedir. Sıcaklıklardaki yükselişe bağlı olarak güneş ışınlarının dik geldiği 11 ile 16 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir” denildi.

Kaynak: İHA