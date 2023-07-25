7.2’ye kadar deprem üretebilir! ‘Adana’da tetiklenmiş fayın üzerinde yazlık evler var’

Jeoloji mühendisi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, “Eldeki bilgiler bu fayların maksimum deprem üretme potansiyelinin 7.1- 7.2’e kadar çıkabileceğini gösteriyor. 6 Şubat depremlerinden sonra Savrun fayını baştan sona gezdim. Fayın üzerinde Adanalıların yazın yaşadığı yayla evleri ve yazlık evler var” dedi.

Filiz Gazi Filiz Gazi
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7.2’ye kadar deprem üretebilir! ‘Adana’da tetiklenmiş fayın üzerinde yazlık evler var’

Adana'nın Kozan ilçesinde saat 08.44'te 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 11,27 kilometre derinlikte olduğu tespit edildi. Öğrenilen ilk bilgilere göre ölen veya yaralanan olmadığı belirtildi. Kozan merkezli, 5,5'lik depremin ardından birçok artçı deprem daha kaydedildi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar sosyal medya hesabından “Ekiplerimiz tüm bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor. Şu an itibariyle bize ulaşan can ve mal kaybı bilgisi yoktur. Bilgilendirmeye devam edeceğiz” bilgisini paylaştı.

SÖZBİLİR: BİR FAYIN SEGMENTİ KIRILMIŞ OLABİLİR

Dokuz Eylül Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nden, Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü (DAUM) Prof. Dr. Hasan Sözbilir, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra Adana’nın kuzeyinde olan Savrun ile Saimbeyli faylarının tetiklendiğine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Savrun ile Saimbeyli fayları, 6 Şubat depreminin ürettiği faylara yakın, komşu faylar. O günden beri fayların kuzey kısımlarında yüzlerce deprem oldu. Güney kısımlarında da deprem etkinliği başlamış durumda.”

Sözbilir, 5.5 büyüklüğündeki bir depremin bir fayın segmentinin kırıldığı anlamına gelebileceğine vurgu yaparak “Şu andan itibaren yaşadığımız depremler onun artçıları olarak değerlendirilebilir” dedi.

Sözbilir, Adana’da 6 Şubat depremleriyle tetiklendiğini ifade ettiği Savrun ile Saimbeyli faylarının 7.2 büyüklüğüne kadar deprem üretebileceğine dikkat çekti:

“Eldeki bilgiler bu fayların maksimum deprem üretme potansiyelinin 7.1- 7.2’e kadar çıkabileceğini gösteriyor. Bu boyutta deprem Adana’da ciddi anlamda zarar verir. 6 Şubat depremlerinden sonra Savrun fayını baştan sona gezdim. Jeolojik olarak baktığınızda da güçlü bir fay olduğunu anlayabiliyorsunuz. 7 ve üstü deprem çok ciddi sarsıntı yaratır. Fayın üzerinde Adanalıların yazın yaşadığı yayla evleri ve yazlık evler vardı. Kış olduğu için bu evler o zaman boştu. Oralardaki evlerin incelenmesi gerekir.”

‘ORTA HASARLI EVLER, AĞIR HASARLIYA DÖNMÜŞ OLABİLİR’

Sözbilir, 6 Şubat depremlerinden sonra Adana ve çevresindeki bazı binaların hasar aldığına dikkat çekerek “Hasar almış evler bu sarsıntı sırasında etkilenmiş olabilir. Orta hasarlıysa ağır hasarlıya dönüşmüş olabilir” dedi.

Sözbilir, son olarak şu önlemlerin alınabileceğine vurgu yaptı:

“Fay yarın kırılacak diye bir şey yok. Adana’daki yeni konut alanlarının iyi seçilmiş olduğunu biliyoruz. Örneğin TOKİ konutları yükseğe yapılmış. Oralara Adana’nın yavaş yavaş taşınması gerekir. Zayıf zemin üzerindeki binaların ayrıntılı incelenmesi ve güçlendirilmesi gerekir.”

Kaynak: Gerçek Gündem

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