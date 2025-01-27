Mersin'de Torun Vahşeti: 3 Gün Önce Cezaevinden Çıktı, Babaannesi ile Dedesini Canice Katletti!

Mersin'in Mut ilçesinde tüyler ürperten bir aile katliamı yaşandı. Olay, saat 11.00 sıralarında Kültür Mahallesi Yokuşlu Sokak'taki bir evde meydana geldi. Madde bağımlısı olduğu iddia edilen H.A. (20) ile babaannesi Gülizar Ateş (70) ve dedesi Hüseyin Ateş arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

BOĞAZLARINI KESİP KAÇTI

Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü, H.A. bıçakla babaannesi ve dedesinin boğazını kesip, kaçtı. Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, Ateş çiftinin hayatını kaybettiğini belirledi. Gülizar ve Hüseyin Ateş’in cansız bedenleri otopsi için morga kaldırıldı.

CEZAEVİNDEN 3 GÜN ÖNCE ÇIKMIŞ

Olaya ilişkin çalışma başlatan polis, H.A.'yı kaçtığı evden 1 kilometre uzaklıkta yakaladı. Gözaltına alınan H.A.'nın 3 gün önce cezaevinden tahliye olduğu, babası M.A.'nın da 4 yıl önce sahte içkiden hayatını kaybettiği belirtildi.

Şüphelinin sorgusu sürüyor.

Kaynak: DHA