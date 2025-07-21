Mersin'de Kaçak Tütün Operasyonu: 100 Kilo Ele Geçirildi

Mersin'de gerçekleştirilen operasyonda 100 kilo kaçak tütün ele geçirildi, 1 kişi de yakalandı.

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Mersin'de Kaçak Tütün Operasyonu: 100 Kilo Ele Geçirildi
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Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adıyaman'dan kente kıyılmış tütün sevkiyatı yapılacağı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekiplerce Tarsus ilçesinde durdurulan araçta yapılan aramada 100 kilo kaçak tütün ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Şüphelinin işlemleri devam ederken, ekiplerin kaçakçılıkla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor.

Kaynak: İHA

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