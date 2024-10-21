Merkezefendi Belediyesi'nden İngilizce Kursu

Merkezefendi Belediyesi, İngilizce öğrenmek isteyen yetişkin vatandaşlara eğitim verecek. Kursa kayıtlar 28 Ekim'e kadar devam edecek.

Merkezefendi Belediyesi'nden İngilizce Kursu

Merkezefendi Belediyesi, yetişkinlere yönelik kurslar açmaya devam ediyor. Belediye, kursa başvuru yapacak yetişkinlere A1 seviye İngilizce kursu verecek. 1200 Evler Aktif Yaş Alma Merkezi, Hacı Hızır Salih Efendi Konağı Aktif Yaş Alma Merkezi ve Alzheimer Yaşam Merkezi’nde verilecek kursların başvuruları başladı. Kursa başvurular, 28 Ekim Pazartesi gününe kadar belirlenen merkezlerden yüz yüze yapılacak.

Kaynak: ANKA

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