Menzil'e yasak yok! Facianın yaşandığı madene çadır kurdular

Erzincan'ın İliç ilçesinde bulunan altın madeninde meydana gelen facianın ardından Valiilik, bölgeye girişi yasakladığını duyurdu.

Ancak yasağa rağmen Menzil tarikatına bağlı Beşir Derneği'nin, bölgede çadır kurarak toplandığı ve çekilen fotoğrafları sosyal medyada paylaştığı görüldü.

Valilik yasaklama gerekçesi olarak şunları kaydetmişti:

"Valilik tarafından yapılan açıklamada, yasağın Erzincan'da meydana gelen toprak kayması olayı ile ilgili eylem ve etkinlik düzenlemek amacıyla kişilerin ve araçlarının Tunceli'den Erzincan'a geçişini engellemek için çıkarıldığı belirtildi."