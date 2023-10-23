Menzil şimdi de kahkaha ile gülmeyi ve şaka yapmayı yasakladı: 'Kalbi öldürür'müş

Menzil'in Genç Okur isimli dergisinde kahkaha ile gülmenin kalbi manen öldürdüğü iddia edildi.

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Menzil şimdi de kahkaha ile gülmeyi ve şaka yapmayı yasakladı: 'Kalbi öldürür'müş

Menzil Cemaati'nin Genç Okur isimli gençlik dergisinin eylül ayı sayısında ‘kahkaha ile gülmenin’ manen kalbi öldürdüğü iddia edildi.

Kamu kurumlarında yuvalanan Menzil cemaati tartışma yaratacak bir olaya daha imza attı. Cemaatin dergisi Genç Okur’un eylül sayısında “nasihatler” bölümünde “Kahkaha ile gülmekten” kaçınılması gerektiği yazıldı. Dergide, “Kahkaha ile gülmek manen kalbi öldürür” ifadeleri kullanıldı.

Birgün’den İsmail Arı’nın haberine göre, Ayrıca dergide şaka yapılmaması gerektiği de şu şekilde anlatılıyor:

“Şaka yapmaktan ve aşırıya gitmekten kaçınılması gerekir. Çünkü bu da kalbi manen öldürür ve onu zulmet kaplar. Bunu ancak kalbi nurlanmış kimse bilir. Kıbleye doğru abdest gidermekten de kaçınılması gerekir.”

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