Komşuda deprem: Edirne'den de hissedildi
Bulgaristan'ın Filibe kentinde bir deprem meydana geldi.
AFAD, Bulgaristan'ın Filibe kentinde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
3.9 büyüklüğündeki deprem Edrine'den de hissedildi.
Depremin merkez üssü Edirne'nin şehir merkezinden 168 kilometre uzaklıkta.
Saat 14:47 sularında meydana gelen deprem, yerin 7.66 kilometre derininde gerçekleşti.
#DEPREM
Büyüklük:3.9 (Ml)
Yer:Hisar, Filibe (Bulgaristan) - [168.06 km] Merkez (Edirne)
Tarih:2023-10-23
Saat:14:47:10 TSİ
Enlem:42.532 N
Boylam:24.591 E
Derinlik:7.66 km
Detay:https://t.co/9qqR3uStEF@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 23, 2023
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