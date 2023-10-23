Komşuda deprem: Edirne'den de hissedildi

Bulgaristan'ın Filibe kentinde bir deprem meydana geldi.

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Komşuda deprem: Edirne'den de hissedildi

AFAD, Bulgaristan'ın Filibe kentinde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

3.9 büyüklüğündeki deprem Edrine'den de hissedildi.

Depremin merkez üssü Edirne'nin şehir merkezinden 168 kilometre uzaklıkta.

Saat 14:47 sularında meydana gelen deprem, yerin 7.66 kilometre derininde gerçekleşti.

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