Memur-Sen Genel Başkanı gelir adaletinin bozulduğunu kabul etti: 'Şimdi Erdoğan'a ihanet mi edelim?'

Memur-Sen Konya İl Divan Toplantısı, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Konya'da bir düğün salonunda düzenlenen Memur Sen Konfederasyonu'na bağlı sendikaların Konya şube başkanlarının da hazır bulunduğu toplantıda konuşan Eğitim Bir Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen'in 7 milyon üyesiyle Türkiye'nin en büyük örgüt hareketinin adı olduğunu söyledi.

Yalçın, "Asla diz çökmemiş bir kardeşiniz olarak söylüyorum; küçük kırgınlıklarla yanlış kararlar vermeyin." ifadelerini kullanarak AKP'ye ve Erdoğan'a oy istedi.

Yalçın'ın konuşmasının ilgili bölümü şöyle;

"İşçiye, memura tarihin en büyük zammını merhum Erbakan Hoca yaptı. Türkiye’deki aymaz takımı, çeteler sivil iradeyi devre dışı bıraktılar. Şimdi onların adı emek örgütü! Dün yaşadığımız travmayı biliyoruz. Kırgınlıklarımız olabilir. Beklentilerimiz var. Hakkımızın peşindeyiz ama ülke istikrarı kaybettikten sonra geçmiş olsun. Asla diz çökmemiş bir kardeşiniz olarak söylüyorum; küçük kırgınlıklarla yanlış kararlar vermeyin. Belediyelerde insanlar işten çıkarıldı. Belediye seçimlerini kazanır kazanmaz, sözleşmeli memurların işine son verdiler. 31 Mart seçiminden hemen sonra neler yaşandığını biliyoruz."

AA’nın haberine göre sendikal açıdan yıllar içinde ciddi kazanımlar elde ettiklerini savunan Yalçın, buna rağmen son yıllarda kamu çalışanları arasında gelir adaletinde bir bozulma olduğunu söyledi.

CUMHURBAŞKANI'NA ŞİMDİ İHANET Mİ EDELİM

“Gelir dağılımlıda adalet bozuldu, işçi memur tartışmasına yeniden dönüyoruz” diyen Yalçın, sözlerine şöyle devam etti:

"Kamuda gelir adaleti bozulmuş durumda, gelir dağılımında adalet sağlanmak zorunda, memurun, şefin, hizmetlinin, şube müdürünün, mühendisin, dolayısıyla hepsini baz alıp yukarı doğru bir skala oluşturduğunuzda gelir dağılımlıda adalet bozuldu, işçi memur tartışmasına yeniden dönüyoruz. Bu doğru bir yöntem değil. Onun için memur kesimi olarak gelir dağılımında adalet sağlanmalı demeye devam edeceğiz. Çünkü biz alnımızın terini, emeğimizin karşılığını istiyoruz. Biz kamu denetçisiyiz başkasının hakkını istemiyoruz, beklentimiz bu."

Konuşmasının devamında seçimler öncesi "Bazı öfkelerimiz, kızgınlıklarımız olabilir" diyen Yalçın, "Biz Memur-Sen ailesi olarak durduğumuz yeri biliyoruz. Fanteziye, maceraya yelken açmak, yol almak gibi bir saçmalığın içine girmeyiz. Çünkü diğerlerinin kurduğu cümlenin de farkındayız. Bir sendikacı olarak bir kamu görevlisi olarak genel başkanınız olarak, bakın ufak dargınlıklara, ufak kızgınlıklara, sakın ha sakın pirim verip yarın ah vah demenin girdabına sıkışmayalım. Biz sayın Cumhurbaşkanına şimdi ihanet mi edelim." ifadelerini kullandı.

"ALLAH İÇİN DEĞERİNİ BİLİN"

Erdoğan'ın samimiyetine inandığını ve kendisine ilettiği pek çok sorunu anında çözdüğünü belirten Yalçın, "Allah için bunun değerini bilin" diye konuştu.

Yalçın, "AK Parti iktidarını yıkmak için her türlü mücadeleyi vereceğiz diyen PKK elebaşısı Duran Kalkan bunu diyorsa, biz doğru yerde durmaya devam etmeliyiz. Ülkenin mesafe alması lazım, yarını konuşması lazım, kargaşaya, karmaşaya, maceraya fırsat vermenin anlamı yok." diyerek sözlerini tamamladı.