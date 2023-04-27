İsmail Saymaz belgeyi paylaştı: Sağlık Bakanlığı'nın haberi vardı, güçlendirmediler

Gazeteci İsmail Saymaz, Sağlık Bakanlığı'nın Maraş merkezli depremlerde yıkılan bazı hastanelerin fizibilite durumlarıyla ilgili yıllardır haberdar olduğunu ve önlem alınmadığını söyledi.

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İsmail Saymaz belgeyi paylaştı: Sağlık Bakanlığı'nın haberi vardı, güçlendirmediler

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, Sağlık Bakanlığı'nın Maraş merkezli depremlerde yıkılan ve 72 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin güçlendirilmesi gerektiğinden altı yıldır haberdar olduğunu söyledi.

Aynı durumun İskenderun Devlet Hastanesi için de 11 yıldır geçerli olduğunu dile getiren gazeteci, yazısında belgeyi de paylaşarak şu bilgileri verdi:

"Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü'nün, 8 Kasım 2017'de il sağlık müdürlüklerine yazdığı yazıda, 'Hastanelerimize ait deprem tahkik ve güçlendirme çalışmalarına ilişkin hazırlanan raporlarımızın güncellenmesi altı aylık zaman dilimlerinde periyodik olarak devam etmektedir' denildi.

Bu konuda dönemin Sağlık Bakanı Recep Akdağ'a brifing sunulacağı vurgulanarak, şöyle devam edildi:

'Sayın bakanımıza sunulacak brifinge esas ‘İliniz bünyesindeki mevcut tüm hastanelerimiz, ağız diş sağlığı merkezlerimiz, il sağlık müdürlüğü, halk sağlığı müdürlüğü, genel sekreterlik hizmet binalarımızdaki her blok için ayrı ayrı Deprem Tahkik ve Güçlendirme çalışmalarının güncellenmiş son durumlarının ve yeni binası tamamlanan ve taşınan sağlık tesislerimizin akabinde boşaltılan binalarımızın son durumlarının (kullanılan ve kullanılmayan tüm bloklar için) ayrıca askeri hastanelerimizin de bu kapsamda değerlendirilerek, gönderilmesi…'

Yazıya tablo eklenerek bilgilerin doldurulması ve 15 Aralık 2017'ye kadar gönderilmesi istendi.

GÜÇLENDİRİLDİ Mİ? HAYIR

Hatay İl Sağlık Müdürlüğü'nün yanıtlarını içeren tabloda dokuz hastane hakkında güncel bilgiler sıralandı. Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek binası için şu bilgiler verildi:

Deprem tahkik yapılma tarihi: 2012

Deprem tahkik yapıldı ise güçlendirme gerekli mi: Evet

Güçlendirme gerekli ise proje yapıldı mı: Hayır

Boş/atıl durumda mı: Hayır

Tabloda 'Deprem tahkikleri bakanlığımız tarafından kabul edilmediğinden yeniden yapılacaktır' deniyor. Gel gör ki yeniden yapılmadı.

İskenderun Devlet Hastanesi'nin de 2012'de deprem tahkikinin yapıldığı, güçlendirilmesinin gerektiği, ancak güçlendirilmediği kaydediliyor. Binanın atıl halde olmadığı, yani kullanıldığı belirtiliyor."

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