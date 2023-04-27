Fikri Sağlar'ın acı günü

Mersin milletvekili Fikri Sağlar’ın kardeşi ve Mersin basınının duayen isimlerinden aynı zamanda "Kanal 2000 Televizyonu" ve Tomurcuk Medya Yönetim Kurulu başkanlık görevini uzun süre sürdüren İsmail Sağlar, yaşamını yitirdi.

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Fikri Sağlar'ın acı günü

Mersin Gazeteciler Cemiyeti üyesi İsmail Sağlar, geçirdiği ani rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi.
Kültür eski bakanı Fikri Sağlar, acı haberi sosyal medya hesabından şöyle paylaştı:

“Sevgili kardeşim İsmail Sağlar'ın vefatı nedeniyle acımızı paylaşan arayan, mesaj atan dostlarıma teşekkür ederim. Cenazemiz 28 Nisan Cuma Günü Mersin Müftü Camiinden öğlen namazı sonrası Akbelen Mezarlığında defnedilecektir.”

Sağlar, cuma günü Mersin’de toprağa verilecek.

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