Memur maaşları bayram öncesi ödenecek mi?

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi memur maaşlarının bayram öncesine çekilmesi için çağrıda bulundu. Kahveci, sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Memurlarımızın bayram öncesi ortaya çıkacak ihtiyaçlarını karşılamak üzere her ayın 15'inde ödenen maaşlarının bayram öncesine çekilmesi hem kamu çalışanlarımızı mutlu edecek hem de bayram alışverişlerinin canlanmasına katkıda bulunacaktır."

Kahveci'nin bu çağrısı, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Birçok memur, Kahveci'nin önerisini desteklerken, yetkililerden bu konuda bir adım atmalarını talep etti.

MEMUR MAAŞLARI BAYRAM ÖNCESİ ÖDENECEK Mİ?

Bu konuda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak, Kahveci'nin çağrısının yetkililer tarafından dikkate alınması ve maaşların bayram öncesine çekilmesi ihtimali yüksek.

Maaşların bayram öncesine çekilmesi:

Memurların bayram öncesi ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olacak.

Bayram alışverişlerinin canlanmasına katkıda bulunacak.

Kamu çalışanlarının motivasyonunu artıracak.