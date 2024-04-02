Üsküdar’da denize atlayan adam yüzerek gözden kayboldu

Üsküdar sahil yolunda bir vatandaş, iddiaya göre kıyafetlerini çıkarıp kişisel eşyalarını bırakarak denize atladı. Şahıs, denizde bir süre yüzdükten sonra gözlerden kayboldu.

Üsküdar’da denize atlayan adam yüzerek gözden kayboldu

Olay saat 22.00 sıralarında Üsküdar Kız Kulesi’nin karşısına yakın bir alanda gerçekleşti. Kıyafetlerini çıkarıp kişisel eşyalarını bırakarak denize atlayan vatandaş, iddiaya göre uzun bir süre yüzdükten sonra gözlerden kayboldu. Olayı gören çevredeki vatandaşlar polis ekiplerini aradı. Ekipler durumu sahil güvenlik ekiplerine ve kıyı emniyetine bildirdi.

Olay yerine gelen sahil güvenlik ekipleri ve kıyı emniyeti ekipleri sahil şeridi boyunca geniş çaplı arama başlattı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Üsküdar
Boş baklava ve boş tosttan sonra bunu da gördük; Marketlerde satışı başladı Boş baklava ve boş tosttan sonra bunu da gördük; Marketlerde satışı başladı
Başakşehir'de el bombalı saldırı! İş yerleri hasar gördü Başakşehir'de el bombalı saldırı!
ATV, Kanal D, Star TV, TRT1 arasındaki rekabet sürüyor; Zirveye oturan dizi belli oldu ATV, Kanal D, Star TV, TRT1 arasındaki rekabet sürüyor; Zirveye oturan dizi belli oldu
Dünyanın ışıklandırılan ilk caddesiydi; Hatay’ın Kurtuluş Caddesi AB desteğiyle yenileniyor Hatay’ın Kurtuluş Caddesi AB desteğiyle yenileniyor
ÇOK OKUNANLAR
Babacan'ın 2023'te CHP ile ilgili sarf ettiği sözler gündem oldu Babacan'ın 2023'te CHP ile ilgili sarf ettiği sözler gündem oldu
İBB Meclisi üye sayıları belli oldu: CHP 184, AKP 130 sandalye aldı CHP 184, AKP 130 sandalye aldı
CHP'li Günaydın canlı yayında anlattı: "Süleyman Soylu, kadın hakime 'Beni gördüğünüzde niye ayağa kalmadınız?' demiş" "Süleyman Soylu, kadın hakime 'Beni gördüğünüzde niye ayağa kalmadınız?' demiş"
Nisan ayını zor geçirecek burçlar belli oldu: Sancılı bir ay onları bekliyor... Nisan ayını zor geçirecek burçlar belli oldu
Sinan Oğan malikanesinin kapılarını açtı: Burası 1 milyon dolardan daha fazla eder Sinan Oğan malikanesinin kapılarını açtı