Mehmet Şimşek'ten Vergi Paketi Savunması: Bu Yasa Vatandaşlarımıza Yük Getirmiyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TBMM'de kabul edilen vergi düzenlemelerini içeren kanunla ilgili açıklama yaptı. Şimşek, düzenlemeyle amacın çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almak olduğunu belirtti.

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Mehmet Şimşek'ten Vergi Paketi Savunması: Bu Yasa Vatandaşlarımıza Yük Getirmiyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TBMM'de kabul edilen vergi düzenlemelerini içeren kanunla ilgili sosyal medyadan bir açıklama yaptı.

Düzenlemenin amacını bir kez daha vurgulayan Şimşek şunları ifade etti:

"Vergi düzenlemelerini içeren kanun Yüce Meclisimizde kabul edildi. Vergilemede adaleti ve etkinliği artırmayı, kayıt dışı ekonomiyle mücadeleyi hedefleyen bu yasa vatandaşlarımıza yük getirmiyor. Amacımız, çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almaktır. Vergi gelirlerinde sağlanan iyileşmeyi vatandaşlarımızın refahı ve ülkemizin istikrarı için verimli alanlara yönlendireceğiz."

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