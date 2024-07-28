Kadıköy'de Denize Giren Genç Boğuldu!

Kadıköy Caddebostan plajında bir genç denize girdi. Bir süre yüzdükten sonra gözden kaybolan genç boğularak hayatını kaybetti.

Kadıköy'de Denize Giren Genç Boğuldu!

İstanbul'un Kadıköy ilçesi, Caddebostan plajında geçtiğimiz gün akşam saatlerinde bir genç feci şekilde hayatını kaybetti.

İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen bir genç yüzmek için denize girdi. Denizde bir süre yüzen genç gözden kayboldu. Denizde kaybolan şahısın arkadaşları tarafından polis ve arama kurtarma ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Denizde kaybolan şahsı bulmak için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Ekipler tarafından yaklaşık 1 saat yapılan çalışmalar sonucunda denizde kaybolan şahısın cansız bedenine ulaşıldı. Karaya çıkarılan şahsın cesedi ambulans ekiplerine teslim edilerek morga kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Kadıköy
İşte Bu Yüzden Çamaşır Makinesinin Ağzını Açık Bırakmamalısınız İşte Bu Yüzden Çamaşır Makinesinin Ağzını Açık Bırakmamalısınız
Bankaların Emekli Promosyonlarına Yapacağı Zam Belli Oldu! Ödemeler Artıyor Bankaların Emekli Promosyonlarına Yapacağı Zam Belli Oldu! Ödemeler Artıyor
Ucuzluk Oyununa Dikkat: Bu Evleri Satın Alanların Başı Ağrıyor! Ucuzluk Oyununa Dikkat: Bu Evleri Satın Alanların Başı Ağrıyor!
Türkiye'de Bir İlk: Sivas'ta 8 Öğrenciye Özel YKS Sınavı Türkiye'de Bir İlk! YKS'ye Yeniden Girdiler
ÇOK OKUNANLAR
Karpuzlar Tarlada Kaldı! Büyükşehir Olaya Müdahil Oldu: Hem Çiftçiyi Hem Vatandaşı Gülümsetti Karpuzlar Tarlada Kaldı! Büyükşehir Olaya Müdahil Oldu
AKP'li Kurmaylardan Dikkat Çeken Sözler: 'Bahçeli Erdoğan'a Resti Çekti, İttifakın Sigortası Özgür Özel' 'Bahçeli Erdoğan'a Resti Çekti, İttifakın Sigortası Özgür Özel'
Meteoroloji'den 12 İl İçin Uyarı! Gök Gürültülü Sağanak Yağış Geliyor Gök Gürültülü Sağanak Yağış Geliyor
Araç Sahipleri Dikkat! 100 Bin Liradan Fazla Masraf Çıkabilir 100 Bin Liranızdan Olabilirsiniz
Beşiktaş Yeni Transferini Resmen Açıkladı! Beşiktaş Yeni Transferini Resmen Açıkladı!