Mehmet Akif Ersoy’a Habertürk TV'de Yeni Görev

Habertürk TV’de ana haber bültenini ve tartışma programlarını sunan Mehmet Akif Ersoy, kanalın yeni genel yayın yönetmeni oldu. Haberi Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ duyurdu.

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Mehmet Akif Ersoy’a Habertürk TV'de Yeni Görev

Mehmet Yeşilkaya'nın Habertürk TV Genel Yayın Yönetmenliği görevinden istifa etmesi sonrası boşalan koltuğa kimin geleceğine dair belirsizlik son buldu.

Kanalın yeni genel yayın yönetmeni Mehmet Akif Ersoy oldu. Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ, Mehmet Akif Ersoy'un Habertürk TV Genel Yayın Yönetmenliğine atandığını duyurdu.

Tekdağ yaptığı açıklamada, “Habertürk TV Genel Yayın Yönetmenliğine televizyonumuzun değerli anahaber sunucusu, programcısı ve habercisi Mehmet Akif Ersoy arkadaşımız atanmıştır. Kendisine yeni görevinde de üstün başarılar dilerim" dedi.

Ersoy daha önce kanalda haber bültenlerini ve tartışma programlarını sunuyordu.

Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Yeşilkaya İstifa EttiHabertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Yeşilkaya İstifa EttiGüncel

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