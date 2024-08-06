Düzce'de Dehşet! Sokak Köpeğini Av Tüfeğiyle Vurarak Katletti

Düzce'de merkeze bağlı Yayakbaşı köyünde dün saat 19.30 sıralarında bir kişi, sokak köpeğini tüfekle öldürüp aracına yükledi.

Şüphelinin, sokak köpeğini büyükbaş hayvanına zarar verdiği gerekçesiyle öldürdüğü iddia edildi. O anlara tanık olan bir vatandaş, jandarmaya ihbarda bulundu.

Şüpheli, olay yerine gelen ekiplerce gözaltına alındı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Görüntüler sosyal medyada tepki çekerken, Düzce Valiliği konuya ilişkin açıklama yaptı. Valilikten yapılan açıklamada, "İhbar üzerine kolluk güçlerimizce olay yerinde yapılan araştırma sonucunda tespit edilip ifadesi alınan şüpheli şahıs, sahipsiz sokak köpeğinin büyükbaş hayvanına zarar verdiği için olayı gerçekleştirdiğini ifade etmiştir. Şüpheli şahsın kullandığı av tüfeği muhafaza altına alınarak, Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatı çerçevesinde adli işlemlere başlatılmıştır. Ayrıca Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğümüzce konuyla ilgili idari inceleme başlatılmıştır." (DHA)

Kaynak: DHA