Ucuz Alışverişe Vergi Engeli: Yurt Dışından Alışveriş Hayal Oluyor!

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın dün Çinli Temu başta olmak üzere yurtdışında yapılan mikro ithalatı takibe aldıklarını açıklamasının ardından hızlı bir adım geldi. Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklikle bugüne kadar 150 euro olarak uygulanan aylık gümrük muafiyeti sınırı kaldırıldı.

İlgili maddede yapılan değişiklikle değeri 30 euroyu geçmeyen eşya ile değeri 1500 euroyu geçmeyen ilaç için yeni düzenleme şöyle oldu:

a) Avrupa Birliği ülkelerinden doğrudan gelmesi halinde yüzde 30,

b) Diğer ülkelerden gelmesi halinde yüzde 60,

c) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (IV) sayılı listede yer alan eşya olması durumunda yukarıdaki oranlara ilaveyüzde 20 oranında tek ve maktu vergi uygulanacak.

Kararın yayımlandıktan 15 gün sonra yürürlüğe gireceği belirtildi. Yani 21 Ağustos 2024 itibarıyla yeni düzenleme yürürlüğe girecek.