Megakentte tepki çeken uygulama: Akaryakıt istasyonlarının tuvaletleri ücretli oldu

İstanbul’da bazı akaryakıt istasyonlarının tuvaletleri ücretli oldu. 1 lira ile 2 lira arasında değişen ücretlerle girilen tuvaletler tepkilere neden oldu.

Son Güncelleme:
Megakentte tepki çeken uygulama: Akaryakıt istasyonlarının tuvaletleri ücretli oldu

İstanbul’un bazı ilçelerindeki akaryakıt istasyonlarının tuvaletleri ücretli oldu. Sarıyer, Bahçelievler ve Beşiktaş gibi ilçelerdeki bazı akaryakıt istasyonları; tuvaletlerinin girişlerine turnikeler koyulduğu görüldü.

ÜCRETLER DEĞİŞİYOR

Tepkilere neden olan uygulama nedeniyle bazı istasyonların ise turnikeleri kaldırdığı da dikkat çekti. Tuvalet kullanımının ücretli olduğu akaryakıt istasyonlarının bazılarında girişler 1 lira olurken bazılarında ise 2 lira olduğu görüldü.

TEPKİ ÇEKTİ

Tuvalet girişlerini ücretli yapan akaryakıt istasyonlarının bazıları ise giriş turnikelerine 'yakıt alanlara tuvalet ücretsiz' yazılı kağıt astığı dikkat çekti. Vatandaşların tepkisine neden olan tuvalet ücreti uygulamasında bazı akaryakıt istasyonlarında ise turnike kısmının kaldırıldığı da fotoğraf karelerine yansıdı.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
ATV finaliyle herkesi yıkmıştı.. Oktay Kaynarca amacına ulaştı ATV finaliyle herkesi yıkmıştı.. Oktay Kaynarca amacına ulaştı
Şehriyeli pilav yaparken deneyin.. Pilavı lezzetlendiriyor Şehriyeli pilav yaparken deneyin.. Pilavı lezzetlendiriyor
TRT'ye tahsis edilmişti: Çekmeköy Kışlası arazisinin imar planları iptal edildi TRT'ye tahsis edilmişti: Çekmeköy Kışlası arazisinin imar planları iptal edildi
Seçimlere iki ay kala video yayınlayacağını söylemişti: Sedat Peker muhalefetten destek istedi Seçimlere iki ay kala video yayınlayacağını söylemişti: Sedat Peker muhalefetten destek istedi
ÇOK OKUNANLAR
3600 ek göstergede yeni düzenleme yolda: Memur ve emekli maaşlarını yakından ilgilendiriyor Memur ve emekli maaşlarını yakından ilgilendiriyor
Meteoroloji uzmanı gün verdi: İstanbul'da şiddetli kar ve tipi hayatı donduracak! Meteoroloji uzmanı gün verdi: İstanbul'da şiddetli kar ve tipi hayatı donduracak!
Şubat ayının ilk anketi açıklandı: AKP'nin artış trendi sona erdi, gerileme başladı! Şubat ayının ilk anketi açıklandı: AKP'nin artış trendi sona erdi, gerileme başladı!
Milyonları ilgilendiriyor: İşsizlik maaşının taban ve tavan fiyatı belli oldu Milyonları ilgilendiriyor: İşsizlik maaşının taban ve tavan fiyatı belli oldu
Ömer dizisinde şaşırtan veda: Ünlü oyuncu ayrılıyor Ömer dizisinde şaşırtan veda: Ünlü oyuncu ayrılıyor