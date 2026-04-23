Meclis’te 23 Nisan Zirvesi | Numan Kurtulmuş: Yeni Anayasa Şart

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), açılışının 106. yıl dönümünde milli egemenlik ruhunu tazeleyen özel bir oturuma ev sahipliği yaptı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanan Genel Kurul’da, parlamentonun kriz çözme kabiliyeti ve yeni bir anayasa ihtiyacı gündemin ana maddesi oldu.

'23 NİSAN SADECE RUTİN BİR TÖREN DEĞİLDİR'

Açılış konuşmasında 23 Nisan’ın manevi derinliğine dikkat çeken Kurtulmuş, bu tarihin millet iradesinin tarih sahnesine çıktığı gün olduğunu vurguladı. Kurtulmuş, "Bu vesileyle bağımsızlığımıza, egemenliğimize ve demokrasiye bağlılığımızı bir kez daha teyit ediyoruz. Egemenliğin kaynağını dar kadrolarda aramayan siyasal ahlak, bu ruhun özüdür" ifadelerini kullandı.

'ÇÖZÜMÜN ADRESİ DAİMA BU ÇATIDIR'

Meclis’in kriz dönemlerindeki birleştirici gücüne vurgu yapan Kurtulmuş, parlamentonun bir "yüksek siyaset mekanı" olduğunu belirtti:

"Meclis'imizin değeri kriz anlarında hep daha belirgin hale gelmiştir. Darbe dönemlerinde, vesayet teşebbüslerinde ve iç gerilimlerde çözümün adresi daima milli iradenin kurumsal çatısı olan bu yüce mekan olmuştur. Parlamento; öfkeyi usule, itirazı müzakereye dönüştüren yerdir."

YENİ ANAYASA İÇİN 'GÜÇLÜ MECLİS' VURGUSU

Konuşmasının son bölümünde Türkiye’nin önündeki yeni anayasa hedefine değinen TBMM Başkanı, parlamenter sistemin 150 yıllık birikimine atıfta bulundu. "Güçlü Cumhuriyet güçlü Meclis ile yaşar" diyen Kurtulmuş, yeni anayasanın bir zorunluluk olduğunu belirterek, siyasetin toplumsal talepleri meşru kararlara dönüştürme sorumluluğu taşıdığını hatırlattı.

Kaynak: Haber Merkezi