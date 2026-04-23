Doğum İzni Uzadı, Ödemeler Arttı! İşte Doğum İzniyle İlgili Merak Edilen 5 Soru 5 Cevap

Sosyal medyaya ve doğum iznine yönelik düzenlemeleri de içeren Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Düzenlemeyle, kamu ve özel sektörde çalışan tüm anneler için doğum izni süresi uzatıldı.

Kanun hakkında merak edilen 5 soru ve yanıtı şöyle:

1- DOĞUM İZNİ SÜRELERİNİN UZATILMASINA YÖNELİK YENİ DÜZENLEME NE GETİRİYOR?

Kamu ve özel sektörde çalışan tüm annelerin doğum iznini uzatan düzenleme kapsamında doğum izni süresi doğumdan önce 8 hafta, doğum sonrası 16 hafta olmak üzere toplam 24 haftaya çıkarıldı.

2- YASA, DOĞUM ÖNCESİ ÇALIŞMA SÜRESİNE İLİŞKİN NE ÖNGÖRÜYOR?

Beklenen doğum tarihinden 8 hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadınlar, isteği halinde doğumdan önceki 3 haftaya kadar kurumunda çalışabilmekteydi.

Düzenlemede bu sürenin 2 haftaya kadar çekilmesi ile doğum sonrası aktarılabilecek süre 1 hafta daha uzamış oldu.

3- DÜZENLEMEDEN DOĞUM İZNİNİ TAMAMLAYANLAR YARARLANABİLECEK Mİ?

Analık izni süresi dolmuş ancak doğumun gerçekleştiği tarihten itibaren 24 haftalık süreyi 1 Nisan 2026 tarihi itibarıyla tamamlamamış olan personele talepleri halinde 8 hafta ilave analık izni verilecek.

4- BABALIK İZNİ KAÇ GÜN OLACAK?

Düzenlemeyle özel sektör çalışanlarının babalık izni memurlarda olduğu gibi 10 gün olacak.

5- YASAYLA, KORUYUCU AİLELERE YÖNELİK NASIL BİR DÜZENLEME ÖNGÖRÜLÜYOR?

Koruyucu aile olmanın teşvik edilmesi, koruyucu aile sayısının artmasıyla daha fazla çocuğun aile yanında bakımının sağlanması, koruyucu aileliğin çocuk koruma mekanizmasındaki yerinin güçlendirilmesi ve koruyucu aile ile çocuğun birbirine alışma sürecine destek olunması amacıyla bir veya daha fazla çocuğa eşiyle birlikte veya münferit olarak koruyucu aile olanlara, çocuğun koruyucu aile yanına teslim edildiği tarihten sonra isteği üzerine 10 gün izin verilecek.

DOĞUM İZNİ DÜZENLEMESİYLE ANNELERE YAPILACAK ÖDEMELER ARTTI

Doğum izninin 24 haftaya çıkarılmasıyla birlikte, memur ve SGK'lı annelere ödenecek rapor parası da yükseldi.

SGK kapsamında çalışan anneler için ödeme, 120 gün yerine 168 gün üzerinden hesaplanacak. Bu kapsamda doğum izni süresince en az 123 bin 312 TL ödeme yapılması öngörülüyor. Brüt maaşa göre bu tutar; 35 bin TL maaş alanlarda 130 bin 667 TL'ye, 40 bin TL maaş alanlarda 149 bin 333 TL'ye, 50 bin TL maaş alanlarda ise 186 bin 667 TL'ye kadar çıkıyor.

Devlet memuru annelerde ise doğum izni süresince maaş kesintisi yapılmadan tam ödeme devam ediyor. Buna göre yeni doğum yapan bir memur, izin süresi boyunca toplam 247 bin 560 TL gelir elde edecek.

Kaynak: Haber Merkezi