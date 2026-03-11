MEB Sözleşmeli Öğretmen Ek Atama Sonuçlarını Açıkladı
Milli Eğitim Bakanlığınca, "2025 Yılı Sözleşmeli Öğretmen Ataması" kapsamında gerçekleştirilen yerleştirmelerin ardından boş kalan pozisyonlara yönelik ek atama sonuçları açıklandı.
Milli Eğitim Bakanlığı, boş kalan kontenjanlara yönelik ek atamaların yapıldığını duyurdu.
MEB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"15 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin atamalar, 24 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirilmişti.
Ataması yapılan öğretmenler, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının tamamlanmasının ardından 19 Ocak 2026 tarihi itibarıyla görevlerine başlamıştı.
144 ÖĞRETMEN ATAMASI YAPILDI
"Nisan 2025 Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru Duyurusu" kapsamında yapılan atama sonrasında boş kalan pozisyonlara, bu atama döneminde başvurusu onaylanan adaylardan puan üstünlüğü esas alınarak 144 sözleşmeli öğretmenin ataması yapıldı.”
MEB, açıklamanın devamında, vatandaşların ilgili siteden kişisel e-Devlet şifrelerini kullanarak atama sonuçlarına erişebileceğini belirtti.
Kaynak: DHA