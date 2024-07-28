Masmavi Karadeniz Kahverengi Oldu

Son günlerde Karadeniz Bölgesi'nde meydana gelen aşırı yağışlar, su taşkınlarına neden olurken, bölgedeki doğal güzellikleri de etkiledi.

Karasu Irmağı ve Akliman sahiliyle birleşen sel suları, denizin mavi rengini bulanıklaştırdı. Özellikle Akliman sahilinde, sel sularının getirdiği çamur ve toprak, deniz yüzeyinde belirgin bir bulanıklık oluşturdu.





Kaynak: ANKA