Masmavi Karadeniz Kahverengi Oldu

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından bölgede etkili olan sağanak yağış Karadeniz'in rengini değiştirdi. Sel sularının getirdiği çamur ve toprakla birlikte denizin rengi kahverengiye döndü.

Son Güncelleme:
Masmavi Karadeniz Kahverengi Oldu

Son günlerde Karadeniz Bölgesi'nde meydana gelen aşırı yağışlar, su taşkınlarına neden olurken, bölgedeki doğal güzellikleri de etkiledi.

Karasu Irmağı ve Akliman sahiliyle birleşen sel suları, denizin mavi rengini bulanıklaştırdı. Özellikle Akliman sahilinde, sel sularının getirdiği çamur ve toprak, deniz yüzeyinde belirgin bir bulanıklık oluşturdu.

Kaynak: ANKA

Etiketler
Karadeniz
Son Güncelleme:
Otomobilin Sıkıştırdığı Otobüs Trafoya Çarptı Otomobilin Sıkıştırdığı Otobüs Trafoya Çarptı
Otomobil Dere Yatağına Yuvarlandı! Yaralılar Var Otomobil Dere Yatağına Yuvarlandı! Yaralılar Var
En Zalim 3 Burç : Bu Burçlardan Olan İnsanlar Kimseye Acımıyorlar... En Zalim 3 Burç : Bu Burçlardan Olan İnsanlar Kimseye Acımıyorlar...
Yunan Usulü Karışık Kızartma : Böyle Hazırladıkları İçin Asla Yağ Çekmiyor ve Ev Kokmuyor Yunan Usulü Karışık Kızartma : Böyle Hazırladıkları İçin Asla Yağ Çekmiyor ve Ev Kokmuyor
ÇOK OKUNANLAR
Karpuzlar Tarlada Kaldı! Büyükşehir Olaya Müdahil Oldu: Hem Çiftçiyi Hem Vatandaşı Gülümsetti Karpuzlar Tarlada Kaldı! Büyükşehir Olaya Müdahil Oldu
AKP'li Kurmaylardan Dikkat Çeken Sözler: 'Bahçeli Erdoğan'a Resti Çekti, İttifakın Sigortası Özgür Özel' 'Bahçeli Erdoğan'a Resti Çekti, İttifakın Sigortası Özgür Özel'
Meteoroloji'den 12 İl İçin Uyarı! Gök Gürültülü Sağanak Yağış Geliyor Gök Gürültülü Sağanak Yağış Geliyor
Araç Sahipleri Dikkat! 100 Bin Liradan Fazla Masraf Çıkabilir 100 Bin Liranızdan Olabilirsiniz
Beşiktaş Yeni Transferini Resmen Açıkladı! Beşiktaş Yeni Transferini Resmen Açıkladı!