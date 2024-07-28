Otomobil Dere Yatağına Yuvarlandı! Yaralılar Var

Adıyaman’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil dere yatağına yuvarlandı. Kaza sonucu 3 kişi yaralandı.

Otomobil Dere Yatağına Yuvarlandı! Yaralılar Var

Adıyaman merkeze bağlı Güzelyurt Köyü yakınlarında trafik kazası meydana geldi. İddiaya göre, Osman K. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yol kenarındaki dere yatağına yuvarlandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Meydana gelen kazada otomobil içerisinde bulunan Derya K. (26), Ali Asaf K. (2), Melih İsa K. (6) yaralandı. Kaza yerine sağlık ekipleri, itfaiye ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, kaza yerine gelen ekipler tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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