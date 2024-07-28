Otomobilin Sıkıştırdığı Otobüs Trafoya Çarptı

Bursa'da otomobil ve belediye otobüsünün karıştığı kaza meydana geldi. Otomobilin sıkıştırdığı belediye otobüsü kaldırıma çıkıp, elektrik trafosuna çarparak durdu.

Otomobilin Sıkıştırdığı Otobüs Trafoya Çarptı

Bursa'da Osmangazi ilçesi İnönü Caddesi'nde dün saat 09.00 sıralarında trafik kazası meydana geldi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ait 16 ALB 492 plakalı, 38 numaralı terminal hattı otobüsünü, ara sokağa dönmek isteyen sürücünün kullandığı otomobil sıkıştırdı. Otomobile çarpmamak için şoförünün frene bastığı otobüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda duramayarak önce kaldırıma çıktı, ardından elektrik trafosuna çarptı.

OTOBÜSÜN ÖN CAMI PATLADI

Çapmanın etkisiyle otobüsün ön camı patlarken, yaralanan olmadı. Kazaya neden olan otomobil sürücüsü yoluna devam ederken, kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

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