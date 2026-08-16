Marmaris Yangını Kontrol Altında: İki Günlük Kabus Sona Erdi

MUğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ikinci günde de sürüyor. Sabahın ilk ışıklarıyla hava müdahalesi yeniden başlarken, enerjisi düşen yangın kontrol altına alındı.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yalancıboğaz mevkisinde sahil kesiminde karadan ulaşımın olmadığı bir noktada dün başlayan ve ardından geniş bir alana yayılan yangına, gece boyunca karadan ve gece görüşlü helikopterlerle havadan müdahale edildi. Günün ilk ışıklarıyla diğer hava araçları da söndürme çalışmalarına katıldı.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Yangına 217 personel, 7 uçak, 16 helikopterle müdahale edildi. Kara yolu ulaşımı olmaması nedeniyle bölgeye Aksaz Deniz Üs Komutanlığından da çıkarma gemileri ile arazözler ve iş makineleri taşındı.

Sahil güvenlik botları da yangın alanına intikal ederek büyük su topu atan gemilerle yangına müdahale edildi.

Yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Marmaris’te Orman Yangını: Ekipler Seferber OlduMarmaris’te Orman Yangını: Ekipler Seferber OlduGüncel

Kaynak: AA-DHA

Etiketler
Muğla Marmaris Orman yangınları
Son Güncelleme:
İstanbullular Dikkat! Bu Yollar Trafiğe Kapatıldı; Arlarında FSM Köprüsü' de Var İstanbullular Dikkat! Bu Yollar Trafiğe Kapatıldı; Arlarında FSM Köprüsü' de Var
Fenerbahçe-Gençlerbirliği Maçı Sonrası Gözaltı Kararı: Görüntüler Büyük Tepki Toplamıştı Fenerbahçe-Gençlerbirliği Maçı Sonrası Gözaltı Kararı: Görüntüler Büyük Tepki Toplamıştı
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
ÇOK OKUNANLAR
Adli Tıp Kurumu Raporu Ortaya Çıktı: MasterChef Eren'in Ölüm Nedeni Belli Oldu Adli Tıp Kurumu Raporu Ortaya Çıktı: MasterChef Eren'in Ölüm Nedeni Belli Oldu
Fenerbahçe-Gençlerbirliği Maçı Sonrası Gözaltı Kararı: Görüntüler Büyük Tepki Toplamıştı Fenerbahçe-Gençlerbirliği Maçı Sonrası Gözaltı Kararı: Görüntüler Büyük Tepki Toplamıştı
Adliyede Rüşvetle Tahliye İddiası! 2 Hakim ve Bir Savcıya Uzaklaştırma: Skandal WhatsApp Konuşmaları Ortaya Çıktı Adliyede Rüşvetle Tahliye İddiası: 2 Hakim ve Bir Savcıya Uzaklaştırma
Sivas'ta Ayı Saldırısı: Köpekleri Sayesinde Kurtuldu Sivas'ta Ayı Saldırısı... Köpekleri Sayesinde Kurtuldu
İran'dan Trump'ı Çıldırtacak Sözler: Yemek Kamyonunda Saklanmak Zorunda Kalabilir İran'dan Trump'ı Çıldırtacak Sözler: Saklanmak Zorunda Kalabilir