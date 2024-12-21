Marmaray'da Yolcu Rekoru Kırıldı

İstanbul ulaşımının en çok tercih edilen araçlarından olan Marmaray’da günlük yolcu rekorunun kırıldığı açıklandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Marmaray'ın 20 Aralık'ta 743 bin 596 kişiye hizmet vererek günlük yolcu rekoru kırdığını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklama ile Marmaray'ın 20 Aralık'ta 743 bin 596 kişiye hizmet vererek günlük yolcu rekoru kırdığını belirtti. Uraloğlu, Marmaray'ın 29 Ekim 2013 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıldığını aktararak, şunları kaydetti: "Açıldığı günden itibaren 1 milyar 226 milyon yolcuya hizmet veren hattımız ile vatandaşlarımız Sirkeci ve Üsküdar arasını 4 dakika gibi kısa bir sürede hava koşullarından etkilenmeden geçebiliyor. Gurur projelerimizden Marmaray, muadillerine göre 60,46 metre derinliği ile dünyanın en derin batırma tüp tüneli ile iki kıtayı birbirine bağlıyor."

‘İSTANBUL ULAŞIMI NEFES ALDI’

2024 yılı içerisinde Marmaray'ın 196 milyon yolcuya hizmet verdiğini aktaran Uraloğlu, hattın İstanbul ulaşımına nefes aldırdığını kaydederek, "Marmaray'ın yolcu sayısı her geçen gün katlanarak artmaya devam ediyor. 24 Şubat 2024 tarihinde 737 bin 981 yolcuyla kırılan rekorun ardından gelen bu yeni rekor, hattın ne kadar doğru bir yatırım olduğunu bir kez daha ortaya koydu" dedi.

Kaynak: DHA