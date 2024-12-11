İstanbullular Havalara Uçacak: Resmen Ücretsiz Oldu!

ÜCRETSİZ KULLANIM ŞARTLARI

TCDD Taşımacılık, Marmaray’ın kimlere ücretsiz olduğu konusuna da açıklık getirdi. Marmaray’ı ücretsiz kullanma hakkına sahip olan gruplar arasında şu kişiler bulunuyor:

Engelli bireyler ve refakatçileri

65 yaş üstü vatandaşlar

Gaziler ve şehit yakınları

Bu kişiler, Marmaray hizmetinden ücretsiz olarak faydalanabiliyor.

Trafikten kaçmanın bir alternatifi olan Marmaray, yüksek bilet fiyatlarına rağmen güvenli, hızlı ve kesintisiz ulaşım arayanlar için cazip bir seçenek olmaya devam ediyor. Ancak ücretsiz kullanım haklarından faydalanabilecek kişiler için bu sistemin daha da avantajlı olduğunu söylemek mümkün.

Marmaray ile ilgili güncel bilgiler için TCDD Taşımacılık’ın duyurularını takip etmekte fayda var.