İstanbullular Havalara Uçacak: Resmen Ücretsiz Oldu!
Gebze ile Küçükçekmece arasında her gün 650 binden fazla yolcu taşıyan Marmaray, TCDD Taşımacılık tarafından işletiliyor. İstanbul’un trafik yükünü hafifleten bu önemli ulaşım hattı, birçok kişinin merak ettiği ücretsiz kullanım koşullarıyla gündeme geldi. TCDD Taşımacılık, Marmaray’a ücretsiz binmenin detaylarını paylaştı.
Kaynak: Haber Merkezi
29 Ekim 2013’te hizmete giren Marmaray, İstanbul’da toplu taşımayı büyük ölçüde kolaylaştırarak yaşam kalitesine önemli bir katkı sağladı. 76 kilometreden uzun bir hattı bulunan Marmaray, toplam 43 istasyonuyla Gebze’den Küçükçekmece’ye kadar uzanıyor. Günlük ortalama 287 seferle yolcularını taşıyan Marmaray, trafiğe takılmadan hızlı ve güvenli ulaşım sağlıyor.
Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun açıklamalarına göre, Marmaray’da Halkalı-Gebze arasında 15 dakikada bir, Pendik-Ataköy arasında ise 7,5 dakikada bir sefer düzenleniyor. Bu hizmet, özellikle yoğun saatlerde ulaşımı kolaylaştırarak İstanbul trafiğine nefes aldırıyor.
MARMARAY BU KİŞİLERE ÜCRETSİZ
Marmaray, TCDD’ye bağlı bir işletme olduğu için İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait ücretsiz veya aylık abonman kartları Marmaray’da geçerli değil. 2024 Temmuz ayı itibarıyla güncel Marmaray ücret tarifesi şöyle:
Tam Bilet:
En kısa mesafe: 20,00 TL
En uzun mesafe: 44,27 TL
Öğrenci Bilet:
En kısa mesafe: 9,76 TL
En uzun mesafe: 20,00 TL
Gebze’den Küçükçekmece’ye kadar tam biletle seyahat eden bir yolcu 44,27 TL öderken, aynı yolculuk için öğrenci tarifesi 20 TL olarak belirlenmiş durumda.
ÜCRETSİZ KULLANIM ŞARTLARI
TCDD Taşımacılık, Marmaray’ın kimlere ücretsiz olduğu konusuna da açıklık getirdi. Marmaray’ı ücretsiz kullanma hakkına sahip olan gruplar arasında şu kişiler bulunuyor:
Engelli bireyler ve refakatçileri
65 yaş üstü vatandaşlar
Gaziler ve şehit yakınları
Bu kişiler, Marmaray hizmetinden ücretsiz olarak faydalanabiliyor.
Trafikten kaçmanın bir alternatifi olan Marmaray, yüksek bilet fiyatlarına rağmen güvenli, hızlı ve kesintisiz ulaşım arayanlar için cazip bir seçenek olmaya devam ediyor. Ancak ücretsiz kullanım haklarından faydalanabilecek kişiler için bu sistemin daha da avantajlı olduğunu söylemek mümkün.
Marmaray ile ilgili güncel bilgiler için TCDD Taşımacılık’ın duyurularını takip etmekte fayda var.
MARMARAY KİMLERE ÜCRETSİZ?
Peki Marmaray'a ücretsiz binmenin yöntemi yok mu? Marmaray’dan kimler ücretsiz yararlanabilir? Ücretsiz ulaşımla ilgili TCDD Taşımacılık sayfasında detaylı bilgilere yer veriliyor. TCDD’nin sitesinde yazan bilgilere göre, bazı kart sahipleri Marmaray’ı ücretsiz şekilde kullanabiliyor. Peki kimler ücretsiz ulaşımdan faydalanabiliyor? İşte resmi açıklama:
4736 sayılı kanun ve sair ekleri gereği Marmaray vasıtalarında taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanacaklar aşağıda belirtilmiştir;
1- “T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca verilen kart ile;”
a) %40 ve üzeri engelli yolcular;
b) Ağır engelli yolcular ile birlikte birden fazla olmamak üzere beraber yolculuk ettikleri refakatçileri;
c) Harp ve vazife malülleri ile vatani hizmet tertibinden aylık bağlananların kendileri, eşleri, anne ve babaları ile evli olmayan 25 yaşını doldurmamış çocukları;
d) Şehitlerin eşleri, anne ve babaları ile evli olmayan 25 yaşını doldurmamış çocukları;
e) Devlet sporcuları;
2- T.C. Vatandaşı 65 yaş üstü tüm yaşlılar
3- Doğum yılı esas alınmak ve bir yolcu beraberinde olmak koşuluyla 6 yaşını dolduruncaya kadar ( 7 yaşından gün almamış ) çocuklar.
4- 7179 sayılı kanunun 40. maddesi hükmü gereğince, yükümlülük altındaki er ve erbaşlar terhisine kadar askeri kimliklerini ibraz etmek koşuluyla.
5- İndirimli ve ücretsiz seyahat hakkı bulunan yolcularımız belgelerini görevlilere göstermek zorunda.
Yukarıda nitelikleri belirtilenlerin dışında Marmaray vasıtalarında ücretsiz seyahat edilemiyor.