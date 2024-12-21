Diyarbakır’da Arazi Kavgasında Kan Aktı

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde iki aile arasında çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Diyarbakır’da Arazi Kavgasında Kan Aktı

Diyarbakır'ın Merkez Sur ilçesi kırsal Alibardak Mahallesi Pir Hüseyin mezrasında İ. ve P. aileleri arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. Yaralılardan Veysi İ. (30) hayatını kaybetti.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA

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