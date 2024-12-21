AVM Açılışı Vatandaş İçin Kabusa Döndü: Sinirler Gerildi, Kavgalar Yaşandı

Aydın'da AVM açılışında büyük yoğunluk yaşandı. Trafik durma noktasına gelirken sinirlerin gerilmesi sonucu kavgalar da meydana geldi.

AVM Açılışı Vatandaş İçin Kabusa Döndü: Sinirler Gerildi, Kavgalar Yaşandı

Aydın’da bir AVM’nin açılışı vatandaşlar için kabusa döndü. Yağmurlu havaya aldırmayan vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. İzdiham yaşanan açılışta sokağa taşan kalabalık yüzünden trafik durma noktasına gelirken, gerilen sinirler ve bekleme süresinin uzunluğu da kavgaları da beraberinde getirdi.

Efeler ilçe merkezi Ramazan Paşa Mahallesi Hükümet Bulvarı üzerinde açılışını yapan yeni alışveriş merkezi büyük bir ilgiyle karşılaştı. Açılışa özel cazip fiyatlarla hazırlanan kampanya, Aydınlıları adeta AVM'ye akın ettirdi. Günler öncesinden açılışı duyurulan kampanyalar vatandaşlar arasında büyük bir beklenti oluşturdu. Yağışlı havaya aldırış etmeyen binlerce kişi, açılıştan saatler öncesinde AVM önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Bu durum zamanla izdihama dönüşerek, bazı noktalarda sinirlerin gerilmesine neden oldu. Yaşanan gerginlikler, zaman zaman küfürlü kavgaların patlak vermesine yol açtı. Açılış sırasında, güzergahı kullanan sürücüler de büyük zorluklar yaşadı. AVM çevresindeki trafik durma noktasına gelirken, çok sayıda araç sürücüsü duruma tepki gösterdi.

AVM Açılışı Vatandaş İçin Kabusa Döndü: Sinirler Gerildi, Kavgalar Yaşandı - Resim : 1

BİRÇOK VATANDAŞ ALIŞVERİŞ YAPAMADAN GERİ DÖNDÜ

Olayları adeta film gibi izleyen çevredeki bazı vatandaşlar da cep telefonlarıyla olan biteni kaydederek sosyal medya hesaplarından paylaştı. Kapılar açıldıktan sonra, içerideki indirimli ürünlere akın eden kalabalık, kısa sürede AVM içinde büyük bir hareketlilik oluşturdu. İçeri girmeyi başaranlar kendilerini şanslı hissederken, birçok kişi ise mağaza içi yoğunluktan dolayı alışveriş yapamadan geri dönmek zorunda kaldı.

Kaynak: İHA

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