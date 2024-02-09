Marmaray'da bir kişi raylara atlayarak intihar etti

Feneryolu Marmaray istasyonunda bir kişi raylara atlayarak intihar etti. Olayın ardından ulaşım tek yönlü kapatıldı.

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Marmaray'da bir kişi raylara atlayarak intihar etti

Olay, Marmaray Feneryolu istasyonunda saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi henüz öğrenilemeyen bir şahıs, seferler yapıldığı sırada perona yaklaştı. Bir anda raylara atlayan şahıs trenin altında kaldı.

MARMARAY'DA SEFERLER DURDURULDU

Durumu fark eden makinist, ekiplere haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis Marmaray’da güvenlik önlemi alırken, seferler durduruldu. Sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, seferler bir süre sonra normale döndü.

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