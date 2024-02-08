Seydişehir Eti Alüminyum işçileri, Cengiz Holding'ten hakkını istiyor

2005 yılında özelleştirilerek Cengiz Holding’e satılan ve Türkiye’nin birincil alüminyum üreticisi olan metal fabrikası Seydişehir Alüminyum’da işçiler haklarını istiyor.

İŞÇİLER DİRENİŞE BAŞLADI

Konya’nın Seydişehir ilçesinde faaliyet gösteren Eti Alüminyum Fabrikası'nda patronun ücret artış teklifinin işçilerin beklentilerini karşılamaması üzerine fabrikada yüzlerce işçi Çarşamba gecesi direnişe geçti.

soL'da yer alan habere göre, Seydişehir Eti Alüminyum’da ağır iş kolu olarak ve bu iş kolundaki diğer fabrikalara göre çok düşük bir ücretle çalışılıyor.

İşçiler yüksek enflasyon karşısında eriyen maaşları, geçim sıkıntısı, Seydişehir’deki yüksek kira fiyatları ve her gün artan gıda fiyatları karşında yüzde 56’lık zamma karşı eylem kararı aldı.

PE'DEN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin açıklama yayımlayan Patronların Ensesindeyiz Metal İşçileri Dayanışma Ağı, Cengiz Holding'i uyardı:

"Halkın vergileri, emekleri ile kurulan ve Cengiz Holding’e peşkeş çekilen Seydişehir Alüminyum fabrikası halka geri verilmeli, derhal devletleştirilmelidir. Hiç merak edilmesin, bu ülkenin emekçileri Cengiz için değil, kendi ülkeleri için üretmeyi çok iyi bilirler.

Seydişehir Eti Alüminyum işçilerinin insanca yaşamaya dönük talepleri derhal karşılanmalıdır.

Patronların Ensesindeyiz Metal İşçileri Dayanışma Ağı direnen metal işçilerinin yanındadır!’’