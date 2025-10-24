Marmara ve Kuzey Ege Fırtınaya Teslim!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, rüzgarın öğle saatlerinden itibaren İzmir, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul’un kuzey bölgelerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceğini duyurdu.

Akşam saatlerinde etkisini yitirmesi beklenen fırtınanın, ulaşımda aksamalara ve çatı uçması gibi risklere yol açabileceği belirtilerek vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Kaynak: AA