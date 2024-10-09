Marmara Üniversitesi Öğrencilerine Polis Ablukası: Kadın Cinayetleri İçin Toplandılar, Gözaltına Alındılar

İstanbul'da canice katledilen İkbal Uzuner ile Ayşenur Halil'in ölümünün ardından yurt çapında, özellikle de üniversitelerde 3 gündür protestolar devam ediyor. Akşam saatlerinde Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü önünde de gençler kadın cinayetlerini protesto etmek istedi. Polis ekipleri eylemci gençleri abluka altına alırken, 4 kişiyi de gözaltına aldı.

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Marmara Üniversitesi Öğrencilerine Polis Ablukası: Kadın Cinayetleri İçin Toplandılar, Gözaltına Alındılar

İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'in, Semih Çelik tarafından katledilmesi yurt çapında, özellikle de üniversitelerde protesto ediliyor. Üç gündür devam eden eylemlerde iktidarın kadın cinayetlerine yönelik tutumu da eleştiriliyor.

Marmara Üniversitesi Öğrencilerine Polis Ablukası: Kadın Cinayetleri İçin Toplandılar, Gözaltına Alındılar - Resim : 1Bu akşam saatlerinde de Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü önünde buluşan gençler, cinayetleri kınamak istedi. Ancak bölgeden olağanüstü önlem alan polisin ablukası ile karşılaştı.

Marmara Üniversitesi Öğrencilerine Polis Ablukası: Kadın Cinayetleri İçin Toplandılar, Gözaltına Alındılar - Resim : 2

"Kadınlara değil katillere barikat" şeklinde slogan atan öğrencilerden bazıları gözaltına alındı.

Marmara Üniversitesi Öğrencilerine Polis Ablukası: Kadın Cinayetleri İçin Toplandılar, Gözaltına Alındılar - Resim : 3CHP Kadıköy Gençlik Kolları, gözaltı sayısını 4 kişi olarak açıkladı. Konuyla ilgili sosyal medyadan yapılan açıklamada da, "Marmara Üniversitesi önünde Ayşegül ve İkbal ve diğer kadın cinayetlerini protesto için toplanan arkadaşlarımızdan 4 kişi gözaltına alınarak vatan emniyete götürüldü. CHP Kadıköy Gençlik Örgütü üyesi arkadaşımızın da bulunduğu 4 kişi için Vatan Emniyet’e gidiyoruz. Direniş engellenemez. Polisler öğrenciler için değil katiller için var" ifadelerine yer verildi.

Marmara Üniversitesi Öğrencilerine Polis Ablukası: Kadın Cinayetleri İçin Toplandılar, Gözaltına Alındılar - Resim : 4

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Kaynak: ANKA

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