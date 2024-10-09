Sosyal Medya Fenomeni Ecrin Su Çoban’a Discord Soruşturması: Evinde Arama Yapılacak, Dijital Materyallere El Konulacak

İstanbul'da yaşanan katliamın ardından çocuklara yönelik şantaj ve cinsel istismar iddialarıyla gündeme gelen Discord’a erişim engeli getirilmişti. Sosyal medya fenomenlerinden Ecrin Su Çoban’ın, Discord’da ortaya çıkan şantaj ve dolandırıcılık skandalıyla ilgilisi olduğu iddia ediliyordu. İddialarla gündeme gelen Ecrin Su Çoban soruşturmaya dahil edildi. Pointer'in haberine göre, Çoban’ın evinde arama yapılacak ve dijital materyallere el koyulacak.

Ecrin Su Çoban’ın, Discord üzerinden vatandaşların kimlik bilgilerin olduğu panelin kurucu olduğu söylenen Deha Tuzcu isimli kişiyle yakın arkadaş olduğu iddia edildi. Çoban, avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada tüm suçlamaları reddetmişti.

NE OLMUŞTU?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Discord isimli sosyal medya platformunda 5651 Sayılı "İnternet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi" hakkında kanunun 8/1 maddesinde yer alan "çocukların cinsel istismarı ve müstehcenlik" suçlarının işlendiğine dair yeterli şüphenin bulunduğunu belirtti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine de harekete geçildiğini aktaran Tunç, Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğince söz konusu sosyal medya uygulamasının tüm yayınlarının içerikten çıkartılarak belirtilen URL adreslerine Türkiye'den erişimin engellenmesi kararı verildiğini kaydetmişti.

Kaynak: Pointer