Markette Dehşet! Tartıştığı Kadına Çocuğunun Önünde Saldırdı

İstanbul Esenyurt’ta bir zincir markette yaşanan şiddet olayı, sosyal medyada infiale yol açtı. Kasada sıra bekleyen bir adam ile yabancı uyruklu bir kadın arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyürken adam, kadını küçük kızının önünde yumruklayarak darp etti.

ÇOCUĞUNUN ÖNÜNDE SALDIRDI

Adamın kadına şiddet uyguladığı sırada, kadının küçük çocuğu, market çalışanı tarafından hızla bölgeden uzaklaştırıldı. Yaşanan dehşet anlarına tanık olan diğer müşteriler, saldırganı güçlükle dışarı çıkardı.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Marketteki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, adamın kadına yönelik saldırısı net bir şekilde görüldü. Görüntüler sosyal medyada infiale yok açtı.

Geçtiğimiz günlerde Marmaray'da 2 çocuğunun gözü önünde yumruklanan ve burnu kırılan bir babanın görüntüleri gündem olmuştu. Türkiye'yi sarsan olay sonrası saldırganlar yakalanmıştı. Yumruk atan saldırgan tutuklanırken, olaya daha sonra müdahil olan şahıs serbest kalmıştı.

Kaynak: İHA