Mardin'de Uyuyan Eşini Katletti, Gözaltına Alınınca 'Neden Evime Götürmüyorsunuz?' Dedi

Mardin'de eski muhtar Ali Kaya, eşi Latife Kaya'yı uyurken pompalı tüfekle öldürdü. Katledilen kadın bugün toprağa verildi. Gözaltına alınan fail erkeğin, ekiplere "Beni evime niye götürmüyorsunuz?" dediği öğrenildi.

Mardin'de Uyuyan Eşini Katletti, Gözaltına Alınınca 'Neden Evime Götürmüyorsunuz?' Dedi

Mardin'in Mazıdağı ilçesi kırsal Atalar Mahallesi'nde eski muhtar Ali Kaya, henüz bilinmeyen nedenle, evinde uyuyan eşi Latife Kaya'ya pompalı tüfekle ateş etti. Latife Kaya, olay yerinde hayatını kaybederken, silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Latife Kaya'nın cansız bedeni, otopsi için hastane morguna götürülürken, Ali Kaya ise gözaltına alındı. Latife Kaya'nın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınıp Atalar Mahallesi'ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından Kaya, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Gözaltına alınan Ali Kaya'nın ise jandarmaya, 'Beni evime niye götürmüyorsunuz? Neden beni evimden çıkarıyorsunuz?' dediği öğrenildi. Kaya'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: DHA

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