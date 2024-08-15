Mardin'de Trafik Kazası: Ölü ve Yaralılar Var

Mardin-Diyarbakır yolunda akşam saatlerinde plakası ve sürücüsü öğrenilmeyen otomobil, kontrolden çıkarak traktöre çarptı.

2 KİŞİ ÖLDÜ

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrollerde 2 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığını belirledi.

Ölenler ve yaralılar, sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA