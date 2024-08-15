Mardin'de Trafik Kazası: Ölü ve Yaralılar Var
Mardin'de otomobil ile traktörün çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Kazada 2 kişi yaralanırken, 3 kişi de yaralandı.
Mardin-Diyarbakır yolunda akşam saatlerinde plakası ve sürücüsü öğrenilmeyen otomobil, kontrolden çıkarak traktöre çarptı.
2 KİŞİ ÖLDÜ
Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrollerde 2 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığını belirledi.
Ölenler ve yaralılar, sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA