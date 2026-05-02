Mardin Büyükşehir Belediyesinde Kayyım Görev Süresi Uzatıldı

Mardin’de terör soruşturma ve kovuşturması kapsamında 4 Kasım 2024 tarihinde görevden alınan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk’ün yerine, Bakanlık kararıyla Mardin Valisi Tuncay Akkoyun kayyım olarak görevlendirilmişti.

İki ayda bir yenilenen görevlendirme süresi, yeniden değerlendirilerek 4 Temmuz 2026 tarihine kadar uzatıldı. Bu kapsamda, Mardin Büyükşehir Belediyesindeki kayyım yönetimi mevcut görevine devam edecek. Görevlendirme sürecinin, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sürdürüldüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA