Mardin Büyükşehir Belediyesinde Kayyım Görev Süresi Uzatıldı
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan görevlendirme kapsamında, Mardin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yürütülen kayyım görev süresi iki ay daha uzatıldı.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Mardin’de terör soruşturma ve kovuşturması kapsamında 4 Kasım 2024 tarihinde görevden alınan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk’ün yerine, Bakanlık kararıyla Mardin Valisi Tuncay Akkoyun kayyım olarak görevlendirilmişti.
İki ayda bir yenilenen görevlendirme süresi, yeniden değerlendirilerek 4 Temmuz 2026 tarihine kadar uzatıldı. Bu kapsamda, Mardin Büyükşehir Belediyesindeki kayyım yönetimi mevcut görevine devam edecek. Görevlendirme sürecinin, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sürdürüldüğü öğrenildi.
Kaynak: İHA
Son Güncelleme: