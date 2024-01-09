Maraş-Adana sınırında deprem!

Kandilli Rasathanesi, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıklarken, AFAD depremin merkez üssünü Adana Saimbeyli ve büyüklüğünü ise 3.7 olarak açıkladı.

Son Güncelleme:
Maraş-Adana sınırında deprem!

Kahramanmaraş-Adana sınırında bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD Deprem Dairesi ise depremin Adana Saimbeyli'de ve 3.7 büyüklüğünde meydana geldiğini aktardı.

Deprem saat 12:14 sularında kaydedildi.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Deprem Son Depremler Adana Kahramanmaraş
Son Güncelleme:
Yapacağınız bu basit aşçılık hileyle süt taşmıyor! İşte bilmeniz gereken teknik Yapacağınız bu basit aşçılık hileyle süt taşmıyor! İşte bilmeniz gereken teknik
Kazdağları kara büründü Kazdağları kara büründü
Kestanenin yaprak gibi soyulmasını sağlıyor! İşte sokak usulü pişirmenin sırrı Kestanenin yaprak gibi soyulmasını sağlıyor! İşte sokak usulü pişirmenin sırrı
Eski belediye başkanı hayatını kaybetti Eski belediye başkanı hayatını kaybetti
ÇOK OKUNANLAR
Anket: İşte bu pazar seçim olsa partilerin oy oranları İşte bu pazar seçim olsa partilerin oy oranları
Mevduat faizleri parası olana göz kırpıyor: İşte 1 milyon liranın aylık getirisi Mevduat faizleri parası olana göz kırpıyor: İşte 1 milyon liranın aylık getirisi
Uzmanı açıkladı: Emekli maaşlarında 'felaket senaryosu'! Emekli maaşlarında 'felaket senaryosu'!
Cem Küçük emekli maaşı için rakam verdi, Murat İde tepki gösterdi: 'İş mi bu yani? Ben de mağdurum' Cem Küçük emekli maaşı için rakam verdi, Murat İde tepki gösterdi: 'İş mi bu yani? Ben de mağdurum'
Ezgi Mola ve Enis Arıkan'ın küsme nedeni ortaya çıktı Ezgi Mola ve Enis Arıkan'ın küsme nedeni ortaya çıktı