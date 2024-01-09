Maraş-Adana sınırında deprem!
Kandilli Rasathanesi, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıklarken, AFAD depremin merkez üssünü Adana Saimbeyli ve büyüklüğünü ise 3.7 olarak açıkladı.
Kahramanmaraş-Adana sınırında bir deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD Deprem Dairesi ise depremin Adana Saimbeyli'de ve 3.7 büyüklüğünde meydana geldiğini aktardı.
Deprem saat 12:14 sularında kaydedildi.
Kaynak: Gerçek Gündem
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