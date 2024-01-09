Kazdağları kara büründü

Balıkesir ve Çanakkale'de yer alan Kazdağları'nın yüksek kesimlerine kar yağdı. Sürücülere kar yağışı nedeniyle dikkatli olun çağrısında bulunuldu.

Kazdağları kara büründü

Balıkesir’in Edremit ve Havran ilçelerinde Kazdağları’nın yüksek kesimlerinde sabah erken saatlerde başlayan kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışı nedeniyle sürücülerin tedbirli ve dikkatli olmaları istendi.

Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı Kazdağları’nda etkili oluyor. Balıkesir’in Edremit ve Havran ilçelerinin yükseklerinde kar yüksekliği 5 santimetreye ulaştı. Kar yağışı Hanlar, Kumluca, Eybek, Ayıderesi, Handere ve Kazdağları Milli Parkında etkili oluyor. Yağışla birlikte Edremit Yenice Karayolunda da trafik Karayolları ekiplerini çalışması ile akıyor.

Yetkililer bu yol kesimini kullanacak sürücülerin kar lastiği, zincir ve çekme halatı bulundurmalarını istedi. Karayolları ekipleri yol kesiminde yoğun kar yağışına rağmen tuzlama ve küreme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Kar yağışının gün boyu devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA

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